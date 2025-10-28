Продление бульвара Академика Ландау улучшило транспортную доступность в районе Северном

Бульвар Академика Ландау у станции метро "Физтех" продлили до Дмитровского шоссе. Новая дорожная развязка улучшила транспортную доступность для жителей района Северного и обеспечила сквозное движение через шоссе. Оно организовано по двум проезжим частям с разделением тротуаром и газоном.

За последние 15 лет строительство новых трасс позволило разгрузить крупные дороги Москвы на 30%. Скоростной дорожный каркас связал федеральные магистрали и улучшил транспортное сообщение между районами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.