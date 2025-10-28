Более 370 столичных электропоездов подготовлены к зимнему сезону

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершает адаптацию электропоездов к работе в зимний период. На сегодняшний день готовы уже более 370 составов. На техническое обслуживание каждого затрачивают до 12 часов.

Специалисты готовят составы, включая современные модели "Иволга 4.0", к эксплуатации в сложных погодных условиях. Они проверяют системы климатических установок и переводят токоприемники на зимний режим работы.

