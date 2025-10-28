Форма поиска по сайту

28 октября, 14:15

Новые турникеты появятся на 25 станциях метро Москвы в следующем году

Дептранс Москвы сообщил о планах по установке турникетов нового поколения на 25 станциях столичного метрополитена в следующем году. Оборудование полностью разработано и произведено на территории города.

Новые турникеты оснащены усовершенствованными считывателями, которые срабатывают мгновенно и не требуют от пассажиров дополнительных движений. Система поддерживает биометрическую идентификацию, включая распознавание лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

