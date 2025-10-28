Форма поиска по сайту

28 октября, 13:15

Транспорт

Около 30% дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет

Около 30% дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет

Около 30% крупных дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет благодаря строительству новых трасс и скоростных магистралей. Примером стало продление бульвара Академика Ландау до Дмитровского шоссе, что улучшило транспортную доступность района Северный и обеспечило сквозное движение.

В сентябре открыли новую двухкилометровую дорогу в Раменках, а до 2028 года планируют построить более 280 километров дорог и свыше 100 искусственных сооружений. Московский скоростной диаметр и другие новые магистрали ежедневно пропускают более миллиона автомобилей, снижая нагрузку на МКАД и Третье транспортное кольцо.

