Более 280 километров дорог построят в Москве до 2028 года

Более 280 километров дорог и свыше 100 искусственных сооружений построят в Москве до 2028 года. За последние 15 лет магистральная сеть города выросла на треть, а ежедневный трафик по скоростным трассам превысил миллион автомобилей.

Новые дороги улучшают связность районов и снижают нагрузку на МКАД и Третье транспортное кольцо. При строительстве учитывают и благоустройство. Вдоль трасс высаживают деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.