28 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 октября

Импортозамещенный самолет МС-21 протестировали в России

Водителям в РФ рассказали, нужно ли менять госномера авто без триколора

Около 500 тысяч "квадратов" асфальта обновили на Садовом кольце

Движение поездов по одному из путей нового путепровода стартовало на МЦД-2

Прямые авиарейсы могут возобновить между Россией и Южной Кореей

Поезда ЦППК и МЖД изменят расписание в ноябрьские выходные

Плату за парковку отменят в Москве 3 и 4 ноября

"Московский патруль": сотрудники МАДИ организовали патрулирование столичных улиц

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность движения в городе составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

