Водителям в РФ рассказали, нужно ли менять госномера авто без триколора

Российским водителям не нужно менять номера на машине, если знак получили до введения правил об обязательном наличии на нем флага. Об этом сообщили в МВД.

Изменения в ГОСТ о номерах внесли с 1 января 2025 года. Триколор является обязательным только для номеров, выданных в 2025 году. Если номера получили раньше, но они соответствовали старому стандарту, никаких сложностей не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.