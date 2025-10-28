Около 500 тысяч "квадратов" асфальта обновили на Садовом кольце

Около 500 тысяч квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце в Москве, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что содержанию дорог столицы уделяют особое внимание.

Одна из главных причин ремонта – колейность. Она появляется из-за интенсивного движения и может отразиться на безопасности. Поэтому асфальт приводят в порядок ежегодно. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону на Садовом кольце отремонтировали 28 участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.