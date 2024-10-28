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28 октября, 07:15

Транспорт

В Москве изменили 7 маршрутов автобусов и электробусов

В Москве изменили 7 маршрутов автобусов и электробусов

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В Москве изменили 7 маршрутов автобусов и электробусов. Они теперь будут ходить чаще и подъезжать ближе к социальным объектам, а также к станциям метро и МЦД. Благодаря этому жители 15 районов в 6 округах столицы получили более удобный и комфортный транспорт рядом с домом.

Например, маршрут № 434 теперь носит № 934 после его продления до научной долины МГУ и станции метро "Ломоносовский проспект". По нему будут курсировать электробусы. Кроме того, был введен маршрут № 483, который объединил рейсы 283 и 283К. Это позволило сократить время в пути от Новоподрезково до станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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