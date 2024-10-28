МЦД начнут продлевать в другие регионы в следующем году

МЦД начнут продлевать в другие регионы уже в следующем году. Первый этап займет 3–4 года и затронет все действующие диаметры, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги. Ожидается, что частоту движения поездов до региональных центров увеличат втрое. Закупят новые составы и частично модернизируют железнодорожную инфраструктуру.

В планах продлить диаметры в Калужскую, Смоленскую, Тульскую, Владимирскую, Тверскую, Ивановскую и Рязанскую области. Как ожидается, частота движения поездов до региональных центров возрастет в шесть раз. Это положительно скажется на экономике не только Москвы, но и прилегающих регионов.

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