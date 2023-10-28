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28 октября, 14:15

Транспорт

Маршруты городского транспорта изменились в девяти районах Москвы

Маршруты городского транспорта изменились в девяти районах Москвы

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Маршруты городского транспорта изменились в девяти районах Москвы. Автобусы стали подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам.

На юге столицы запущен временный маршрут 824п от жилого комплекса до метро "Нагатинский затон". Автобус №565 поедет по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, маршрут №570 продлят до станции метро "Войковская", а электробусный маршрут №328 – до жилого комплекса "Митино-парк".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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