Маршруты городского транспорта изменились в девяти районах Москвы. Автобусы стали подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам.

На юге столицы запущен временный маршрут 824п от жилого комплекса до метро "Нагатинский затон". Автобус №565 поедет по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, маршрут №570 продлят до станции метро "Войковская", а электробусный маршрут №328 – до жилого комплекса "Митино-парк".

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