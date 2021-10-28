В России предложили лишать водителей прав за систематические нарушения

В России за регулярные нарушения правил дорожного движения будут лишать прав. Минюст разработал новый проект Административного кодекса.

Тех, кто систематически грубо нарушает ПДД, будут лишать удостоверений на год или даже полтора. Речь идет о трех и более нарушениях в течение 12 месяцев.

Кроме того, за вождение в пьяном виде, если в машине ехали дети, права будут отбирать сразу на три года. Также появится штраф за "опасное вождение" – три тысячи рублей. За это нарушение наказание прописано впервые.

Минюст сообщает, что в целом штрафы за нарушение ПДД, например за превышение скорости, неправильную парковку и другие, повышать не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.