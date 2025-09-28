Водительские права будут отзывать при выявлении у их владельцев опасных заболеваний

Водительские права будут аннулированы при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Об этом предупредили в Госдуме.

По словам депутатов, на данный момент разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. На данный момент идет совмещение медицинских баз с данными МВД. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.