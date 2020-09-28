Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

154 территории благоустроили в Восточном административном округе Москвы в этом году, в том числе на средства от платных парковок. Там создали новые парковочные места, установили знаки, обновили газоны и пешеходные дорожки. Средства от платных парковок ежегодно передаются в префектуры на благоустройство территорий около домов.

"Наше социальное такси помогает маломобильным людям быстро и безопасно добираться по своим делам. С начала года транспорт перевез почти 150 тысяч пассажиров по 6,7 тысячи коллективным заявкам на экскурсии и мероприятия по столице и в другие города. Мы продолжим развивать сервис и повышать качество поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

До 2026 года в столичное метро закупят не менее 500 новых вагонов поезда "Москва–2020". В них установлены широкие двери, климатические системы с обеззараживанием воздуха, большие информационные экраны.