Количество грузовиков на дорогах Москвы стало меньше на 18% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявили в ЦОДД.

Новые правила въезда в Москву для грузовиков ввели в 2021. Они помогли сократить количество грузового транспорта. Специалисты рассказали, как это повлияло на трафик в городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.