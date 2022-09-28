Грузовиков в Москве стало меньше на 18% по сравнению с 2021 годом

Грузовиков в столице стало меньше на 18% по сравнению с прошлым годом – с 185 до 152 тысяч. Об этом сообщили в Дептрансе.

Благодаря этому движение на МКАД стало свободнее на 3%, на такой же показатель выросла средняя скорость в пиковые часы.

Для движения по Москве водители всех грузовиков больше 3,5 тонны должны получить пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС и с помощью телематического терминала передавать данные о поездках. Для большегрузов, которые проезжают город транзитом, есть ЦКАД, трассы А-107 и А-108.

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