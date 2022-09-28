Продажа абонементов на перехватывающей парковке началась у станции метро "Волоколамская"

Продажа абонементов на перехватывающей парковке у станции метро "Волоколамская" началась 28 сентября. Такой вид парковки удобен для жителей района, которые хотят оставить машину неподалеку от дома и при этом на охраняемой территории.

Места для автомобилистов, которые доезжают только до метро, останутся. Когда можно будет начать пользоваться абонементами, рассказали в "Администраторе московского парковочного пространства". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.