Электронные водительские права можно будет предъявлять в РФ с 1 октября

С 1 октября автомобилисты могут предъявлять электронное водительское удостоверение. Цифровые права можно получить через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Это будет персональный QR-код, который инспектор ГИБДД проверит с помощью специального устройства.

Проект пока реализуется как эксперимент. Необходимые поправки в ПДД еще готовятся, предупреждают юристы. Поэтому, пока нововведения официально не закреплены, инспекторы имеют право требовать и обычные права.

Также возможные неполадки со связью, которые могут помешать проверке электронного удостоверения. Поэтому пластиковый аналог из кармана водителям выкладывать еще рано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.