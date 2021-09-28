Эксперты прокомментировали запрет на работу в такси для людей с судимостью

Людям с непогашенными судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления могут запретить возить пассажиров. Документ поступил в Госдуму после долгого обсуждения. По поручению президента над законопроектом работали Минтранс и смежные ведомства.

На самом деле, это не один проект, а целый комплекс. Для начала в трудовом кодексе хотят сделать отдельную статью. Чтобы осужденные за определенные преступления не могли устроиться работать водителями. Эту тему мы обсудили в прямом эфире с экспертами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

