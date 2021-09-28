Водителям с непогашенными судимостями могут запретить работать в такси

Водителям с непогашенными судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси. Документ поступил в Госдуму.

По поручению президента над законопроектом работали Минтранс и смежные ведомства. На самом деле, это не один проект, а целый комплекс. Для начала в трудовом кодексе хотят сделать отдельную статью, чтобы осужденные за убийства, разбой, терроризм и насильственные действия не могли устроиться работать с пассажирами. А тем, кто уже работает водителем, нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости.

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