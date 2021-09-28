Москвичам рассказали, когда откроют 10 новых станций БКЛ

В Москве готовятся к открытию сразу 10 станций БКЛ. Это произойдет в ближайшие месяцы. Пассажиров примут станции "Мнёвники", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Участок рекордно длинный – 20 километров. Благодаря его запуску станет проще добираться в 11 столичных районов. По подсчетам специалистов, новые станции облегчат жизнь почти 1,5 миллиона москвичей. Они смогут экономить до 40% времени в пути. Полностью завершить строительство кольца планируют в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.