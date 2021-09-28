Жителям столицы предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на северо-востоке Москвы, которая относится к Люблинско-Дмитровской линии. Ее открыли 3,5 года назад. Стиль сочетается с соседними платформами. Отличаются только виды мрамора – на этой станции он золотисто-желтый.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266 24 24.