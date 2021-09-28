Автовладелец получил штраф за проезд на ЦКАД

12:30
С водителей через суд требуют деньги за проезд по ЦКАД. На новой платной трассе нет шлагбаумов, оплачивать нужно уже после проезда по платному участку. Иначе можно получить штраф – 1,5 тысячи рублей для легковушки и 5 тысяч рублей для грузовика.
Автовладелец Андрей Иванов поделился своим опытом оплаты проезда по ЦКАД.
"Для меня совершеннейшим откровением стало получения штрафа за проезд по этой дороге, потому что нигде никаких информационных сообщений о том, где и как нужно оплачивать этот проезд нет. Я был убежден, что мой транспондер, работающий везде, на всех магистрали, будет работать и здесь. Но как выясняется, под ЦКАД надо проезжать по каким-то специальным отдельно взятом транспондером, и оплачивать проезд, как опять таки мне пришлось выяснять, на сайте, внося на счет определенные суммы", – сказал Иванов.
Также сообщается, что автомобилисты задолжали "Автодору" уже 70 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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