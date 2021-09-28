Москвичам предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать платформу на севере столицы. Название идентично улице, на которой находится станция. В дизайне учли все основные морские оттенки, а стены покрыли настоящим белым мрамором.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.