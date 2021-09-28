Водителям рассказали, как правильно оплатить проезд по ЦКАД, чтобы не получить штраф

С водителей через суд требуют деньги за проезд по ЦКАД. На новой платной трассе нет шлагбаумов, оплачивать нужно уже после проезда по платному участку. Иначе можно получить штраф.

1,5 тысячи для легковушки и 5 тысяч рублей для грузовика. Автомобилисты задолжали "Автодору" уже 70 миллионов рублей.

Подробнее о том, как правильно оплатить проезд, чтобы не получить штраф, – в эфире телеканала Москва 24.