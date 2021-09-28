В ЦОДД оценили ситуацию на столичных дорогах в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Кутузовском проспекте авария в среднем ряду в районе Улицы 1812 года тормозит поток в направлении центра от Аминьевского шоссе. 25 километров в час – средняя скорость машин на этом участке.

От Самотечной эстакады уплотнился поток на внешней стороне Садового кольца после ДТП в среднем ряду на Садовой Триумфальной улице. До 20 километров в час снизилась скорость машин на этом отрезке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.