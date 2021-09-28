ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Трудно въехать в город на Профсоюзной улице. Движению в направлении мешает ДТП в среднем ряду перед перекрестком с улицей Обручева.

Затруднено движение на проспекте Маршала Жукова. Плотный поток едет в сторону центра от МКАД со скоростью 20 километров в час. Причина затруднений – авария впереди на Звенигородском шоссе, из-за которой затор сформировался на улице Мнёвники.

Стоит Ленинградский проспект в направлении центра. Ближе к Тверскому путепроводу скорость машин снизилась до 5 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.