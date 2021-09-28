Движение в Москве оценивается в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. 20 минут можно потерять в заторе на внешней стороне МКАД, добираясь от Ярославского до Осташковского шоссе.

При въезде в город на Волоколамском шоссе образовался затор в сторону центра, который тянется от МКАД. Из-за дорожных работ введено ограничение скорости до 40 километров в час с сохранением движения по двум полосам.

На шоссе Энтузиастов есть участки с затруднениями. Перед Большим Купавенским проездом наблюдается скопление машин. От Электродного проезда до Авиамоторной улицы скорость потока – менее 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.