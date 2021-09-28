Дептранс предупредил о новом способе мошенничества

Московских водителей предупредили о новом мошенничестве. Лжесотрудники техподдержки "Московского паркинга" начали вести деятельность в Viber. Об этом сообщает Дептранс.

Неизвестные задают в мессенджере вопросы про парковку и просят добавить номер в список контактов.

В Дептрансе напомнили, что общаются только с официальных аккаунтов и не пишут со сторонних номеров. Кроме того, специалисты посоветовали такие контакты сразу отправлять в черный список. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.