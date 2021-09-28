В Москве камеры учат выявлять шумные авто

В Москве дорожные камеры учатся ловить слишком шумные машины и байки. Камеры не только измерят громкость, а еще и запишут траекторию движения.

В настоящее время такой шумомер тестируют в районе Чистых Прудов. В будущем предполагается, что камеры с микрофонами появятся там, где больше всего жалуются местные жители.

Штраф – от пяти тысяч рублей. И сумма будет расти в зависимости от мощности двигателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.