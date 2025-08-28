Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

За вождение самокатов в нетрезвом виде теперь могут лишить водительских прав. Верховный суд России признал эту практику законной. Мощность устройства при этом должна превышать 250 ватт.

Оператор ВГТРК подорвался на мине в приграничном районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Журналист выжил, но получил ранения. Первую помощь ему оказали военные, после доставили в местную больницу, где его прооперировали московские хирурги.

Столичные курьеры выполнили более 160 миллионов заказов с начала года. Сегодня 80% жителей Москвы пользуются доставкой продуктов и товаров на дом.

