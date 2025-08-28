28 августа, 06:30Транспорт
Россиянам напомнили о наказании за самозахват парковочных мест во дворах
В Госдуме напомнили россиянам о наказаниях за самозахват земли во дворах. Самовольное закрепление парковочного места обойдется физическим лицам штрафом до 10 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.
Придомовые участки находятся в общей долевой собственности жильцов, поэтому организация парковки требует согласования со всеми собственниками и местными властями.
