Россиянам напомнили о наказании за самозахват парковочных мест во дворах

28 августа, 06:30

Транспорт

В Госдуме напомнили россиянам о наказаниях за самозахват земли во дворах. Самовольное закрепление парковочного места обойдется физическим лицам штрафом до 10 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.

Придомовые участки находятся в общей долевой собственности жильцов, поэтому организация парковки требует согласования со всеми собственниками и местными властями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

