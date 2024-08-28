Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Первую беспилотную "Ласточку" запустили на МЦК. В регулярный рейс по железной дороге пассажирский беспилотник вышел впервые в мире, рассказали в РЖД. Нейронные сети поезда будут самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и выполнять необходимые действия. При этом машинист также будет находиться в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.

После четырех дней содержания под стражей во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд. Теперь ему должны предъявить обвинение либо отпустить. МИД РФ заявил, что российские дипломаты делают все необходимое в этой ситуации.

В Москве подвели итоги рейтинга ведущих онкоклиник за первое полугодие. Он был составлен на основе отзывов пациентов и медицинских показателей работы стационаров. В первую тройку вошли онкоцентр № 1 имени Юдина, клинический центр имени Логинова и городская онкобольница № 62.

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