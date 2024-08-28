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Новости

Новости

28 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Первый пассажирский беспилотник запустили 28 августа на МЦК

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

На МЦК запустили первую беспилотную "Ласточку"

Первую беспилотную "Ласточку" запустили на МЦК

"Мой район. Новости": выделенные полосы для городского транспорта сделают в ЗАО

Первый поезд "Ласточка" с автопилотом вышел на МЦК

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 28 августа

Первую беспилотную "Ласточку" запустили на МЦК. В регулярный рейс по железной дороге пассажирский беспилотник вышел впервые в мире, рассказали в РЖД. Нейронные сети поезда будут самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и выполнять необходимые действия. При этом машинист также будет находиться в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.

После четырех дней содержания под стражей во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд. Теперь ему должны предъявить обвинение либо отпустить. МИД РФ заявил, что российские дипломаты делают все необходимое в этой ситуации.

В Москве подвели итоги рейтинга ведущих онкоклиник за первое полугодие. Он был составлен на основе отзывов пациентов и медицинских показателей работы стационаров. В первую тройку вошли онкоцентр № 1 имени Юдина, клинический центр имени Логинова и городская онкобольница № 62.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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