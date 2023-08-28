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13:30

Транспорт

Пассажиры совершили более 2 млн поездок по МЦД-3 с 17 августа

Пассажиры совершили более 2 млн поездок по МЦД-3 с 17 августа

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С момента запуска МЦД-3 пассажиры совершили более 2 миллионов поездок. Новый маршрут объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. Третий диаметр проходит через 24 района Москвы и четыре подмосковных города, связывая Зеленоград и Раменское на расстоянии в 85 километров.

Москвичи и жители Подмосковья поделились своими впечатлениями от поездок. Подробнее о том, почему линия пользуется популярностью и насколько МЦД-3 разгрузит дороги столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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