Пассажиры совершили более 2 млн поездок по МЦД-3 с 17 августа

С момента запуска МЦД-3 пассажиры совершили более 2 миллионов поездок. Новый маршрут объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. Третий диаметр проходит через 24 района Москвы и четыре подмосковных города, связывая Зеленоград и Раменское на расстоянии в 85 километров.

Москвичи и жители Подмосковья поделились своими впечатлениями от поездок. Подробнее о том, почему линия пользуется популярностью и насколько МЦД-3 разгрузит дороги столицы, – в эфире телеканала Москва 24.