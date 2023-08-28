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Транспорт

Движение поездов досрочно открыли на участке Люблинско-Дмитровской линии

Движение поездов досрочно открыли на участке Люблинско-Дмитровской линии

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Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро возобновилось

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" открыли на сутки раньше, чем планировалось. Рабочим удалось за два дня провести все работы по интеграции нового отрезка линии метро до станции "Физтех".

В понедельник, 28 августа, в 05:30 утра поезда вновь начали курсировать по маршруту. Подробнее о сроках открытия новых станций – в эфире телеканала Москва 24.

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