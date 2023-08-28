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Транспорт

Владельцев автозаправок в РФ обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей

Владельцев автозаправок в РФ обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей

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Владельцев автозаправок обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей. Соответствующий документ готовят в министерстве экономики РФ.

По словам участников рынка, лишь 10–15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности, необходимые для установки быстрых электрозаправок. При отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от полутора до семи миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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