Владельцев автозаправок в РФ обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей

Владельцев автозаправок обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей. Соответствующий документ готовят в министерстве экономики РФ.

По словам участников рынка, лишь 10–15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности, необходимые для установки быстрых электрозаправок. При отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от полутора до семи миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.