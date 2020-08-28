Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте. По проездному действуют бесплатные пересадки с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Абонемент действует круглый год. Проезд стал дешевле более чем в два раза.

"Скоро мы запустим движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии. Заранее на ветке размещаем навигацию с указанием новых станций, чтобы москвичи привыкли к изменениям. На указателях начали добавлять названия перспективных станций: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Пока они закрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не путались в маршрутах", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На выставке "Станция Манеж" дети могут в игровой форме повторить правила дорожного движения. На выставке также можно прокатиться на беговеле и получить "права" на вождение мотоцикла.