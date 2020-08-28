Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

Новости часа: Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Новости часа: в Москве появятся новые производства для коммунального хозяйства

В Красноярске экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира

Новости часа: в "Сколкове" построят корпуса Московского квантового кластера

Семь километров дорог обновят и построят в столичном районе Коммунарка

ЦОДД спрогнозировал 7 баллов на дорогах в Москве вечером 25 августа

Новости часа: Собянин заявил о заключении двух офсетов в сфере городского хозяйства

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте. По проездному действуют бесплатные пересадки с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Абонемент действует круглый год. Проезд стал дешевле более чем в два раза.

"Скоро мы запустим движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии. Заранее на ветке размещаем навигацию с указанием новых станций, чтобы москвичи привыкли к изменениям. На указателях начали добавлять названия перспективных станций: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Пока они закрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не путались в маршрутах", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

На выставке "Станция Манеж" дети могут в игровой форме повторить правила дорожного движения. На выставке также можно прокатиться на беговеле и получить "права" на вождение мотоцикла.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика