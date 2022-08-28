Движение на улице Клары Цеткин восстановили – Дептранс

Трамваи двух маршрутов задерживались на улице Клары Цеткин. Там на контактную сеть упало дерево. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Нарушения в графике движения отмечались у трамваев № 23 и № 30. В настоящее время движение восстановлено.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.