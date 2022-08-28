Птицы "атаковали" российские самолеты

Этим летом российская авиаотрасль держит удар за ударом. На этот раз птицы решили "атаковать" российские самолеты. Не помогают ни чучела, ни ястребы, ни громкие отпугиватели.

Как повысить безопасность перелетов и при этом не поднимать цены на билеты? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

