Новые правила техосмотра заработают с 1 сентября

Аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки больше не потребуется предъявлять на техосмотре. С 1 сентября в России заработают новые правила технического осмотра для автолюбителей.

Главное требование теперь – обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим лишь в случае визуального обнаружения проблем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

