С 28 августа между Курским вокзалом и улицей Радио не будут ходить трамваи № Б и 20. Такие изменения необходимы на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Сыромятнического проезда, производимой в рамках развития МЦД-2, а также строительства четвертой линии Московских центральных диаметров.

По маршруту трамвая № 20 пустят трамвай № 24. Вместо набережной Академика Туполева и улицы Радио он будет ходить в объезд: через Костомаровский мост, Волочаевскую улицу и Красноказарменную площадь.

Также от Лефортовского моста до Курского вокзала (односторонним кольцом через набережную Академика Туполева, Земляной Вал и Старую Басманную улицу) пустят бесплатный автобус № 024.