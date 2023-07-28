Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Транспорт

Не менее 13 самолетов направились на запасной аэродром Минеральных вод

Не менее 13 самолетов направились на запасной аэродром Минеральных вод

Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 установила новый рекорд на бирже

Трасса Мамыри – Пенино – Шарапово в Москве готова на 45%

Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов из-за ДТП

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Беговой улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор образовался на проспекте Мира

Япония запретила ввозить в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра

Из-за ураганного ветра в Сочи не менее 13 самолетов, летевших на курорт, направили на запасной аэродром Минеральных вод. Отмечается, что сочинский аэропорт продолжает работать по фактической погоде. Там усилены все службы, в зонах ожидания пассажиров поставили дополнительные кулеры с водой на случай задержки рейсов.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных ливнях и ветре до 25 метров в секунду. Не исключены подтопления, смерчи над морем и оползни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика