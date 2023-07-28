Не менее 13 самолетов направились на запасной аэродром Минеральных вод

Из-за ураганного ветра в Сочи не менее 13 самолетов, летевших на курорт, направили на запасной аэродром Минеральных вод. Отмечается, что сочинский аэропорт продолжает работать по фактической погоде. Там усилены все службы, в зонах ожидания пассажиров поставили дополнительные кулеры с водой на случай задержки рейсов.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных ливнях и ветре до 25 метров в секунду. Не исключены подтопления, смерчи над морем и оползни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.