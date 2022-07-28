С 29 июля поменяются маршруты нескольких трамваев в Москве

С 29 июля поменяются маршруты нескольких трамваев. По пятницам и выходным они не будут ходить к метро "ВДНХ" и в Останкино. Об этом сообщили в Дептрансе. Эти изменения появятся из-за ремонта трамвайных путей в Продольном проезде. Работы проведут на повороте возле "Рабочего и Колхозницы" на пересечении с автодорогой.

В итоге трамвай № 11 временно будет ходить от 16-й Парковой улицы через проспект Мира до комбината "Лира". Трамвай № 17 – от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы. А трамвай № 25 – от Сокольнической Заставы до Сельскохозяйственной улицы.

С понедельника по четверг трамваи будут возвращаться к своим обычным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.