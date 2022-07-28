В аэропорту Шереметьево сообщили о возможных задержках рейсов

В аэропорту Шереметьево возможны задержки рейсов. Аэропорт находится в зоне шквала.

Во Внуково нет отмен рейсов по метеоусловиям, в Домодедово возможны незначительные корректировки расписания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.