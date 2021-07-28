В России хотят ввести отдельные вагоны для пассажирок в метро и трамваях

В российском метро и трамваях хотят ввести отдельные вагоны для женщин. Такую идею предложил зампредседателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Он считает, что это обезопасит пассажирок от домогательств. А также отдельными местами смогут пользоваться женщины с маленькими детьми и беременные.

Предложение направили министру транспорта страны. С такой инициативой в Совете Федерации уже выступали в 2015 году, но тогда ее не поддержали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.