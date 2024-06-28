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Новости

28 июня, 18:15

Город

Новости часа: второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии закрыт до 29 июня

Новости часа: второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии закрыт до 29 июня

"Техно": компания Geely прекратит продажи машин Zeekr в России

РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов южных направлений

Раздача воды началась в столичном транспорте из-за жары

Артемий Лебедев рассказал о навигации в Московском транспорте

Движение ограничили в Москве в связи с празднованием выпускного

Новости часа: более 5 тыс артистов стали резидентами Московского продюсерского центра

"Техно": бренд электромобилей Zeekr прекратит поставки в РФ

"Москва едет": как устроена московская транспортная навигация

Дептранс напомнил о закрытии движения на ряде улиц в центре Москвы 28 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии столичного метро закрыт на время выпускного в Парке Горького. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Интервал движения "Ласточек" на МЦК увеличится утром и вечером с 1 июля по 8 сентября. Об этом заявили в МЖД.

Роспотребнадзор запретил купаться на пляже "Динамо" и в Головинских прудах. Об этом сказано на сайте ведомства.

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