Новости часа: второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии закрыт до 29 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй выход станции "Октябрьская" Кольцевой линии столичного метро закрыт на время выпускного в Парке Горького. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Интервал движения "Ласточек" на МЦК увеличится утром и вечером с 1 июля по 8 сентября. Об этом заявили в МЖД.

Роспотребнадзор запретил купаться на пляже "Динамо" и в Головинских прудах. Об этом сказано на сайте ведомства.

