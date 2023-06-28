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Новости

28 июня, 23:45

В мире

Новости часа: в России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии

Новости часа: в России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии

Новости часа: "Автотор" решил представить свой электромобиль в конце 2023 года

Участок "Селигерская" – "Физтех" столичного метро запустят в 2023 году

Дептранс призвал водителей быть внимательнее из-за непогоды в столице вечером 28 июня

Новости часа: в МИД РФ сообщили о возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Дептранс призвал водителей быть внимательнее из-за непогоды в Москве вечером 28 июня

Пассажиры сняли на видео, как контролер электричке душил безбилетника в Подмосковье

Между Москвой и Симферополем запустят дополнительный поезд "Таврия"

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Запуск участка "Селигерская" – "Физтех" столичного метро состоится в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал Ирак и Украину, пишут СМИ.

Премьера Великобритании Риши Сунака уличили в использовании ручек со стирающимися чернилами. Об этом сообщили СМИ.

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