Новости часа: в России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России прорабатывают вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал Ирак и Украину, пишут СМИ.

Премьера Великобритании Риши Сунака уличили в использовании ручек со стирающимися чернилами. Об этом сообщили СМИ.