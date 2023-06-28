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Политика

Новости часа: в МИД РФ сообщили о возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Новости часа: в МИД РФ сообщили о возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Дептранс призвал водителей быть внимательнее из-за непогоды в Москве вечером 28 июня

Пассажиры сняли на видео, как контролер электричке душил безбилетника в Подмосковье

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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о строительстве ТПУ "Варшавская"

Новости часа: Собянин заявил о реорганизации территории нежилой застройки в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США дали Украине указание не использовать мятеж в РФ для организации провокаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ГД приняли законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Это сообщение Минэкономразвития.

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