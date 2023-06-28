Новости часа: в МИД РФ сообщили о возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США дали Украине указание не использовать мятеж в РФ для организации провокаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ГД приняли законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Это сообщение Минэкономразвития.