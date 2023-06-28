В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили. Как сообщили "Известия", Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку к стоимости, чтобы автодилеры искусственно не завышали цены.

Для автосалонов такая предельная надбавка к цене производителя не должна превышать 15%, считают авторы инициативы. По данным "Автостата", в первом квартале этого года средняя стоимость автомобиля заметно не выросла, зато в 2022 году был скачок сразу на 20%.

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