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Экономика

В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

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В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили. Как сообщили "Известия", Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку к стоимости, чтобы автодилеры искусственно не завышали цены.

Для автосалонов такая предельная надбавка к цене производителя не должна превышать 15%, считают авторы инициативы. По данным "Автостата", в первом квартале этого года средняя стоимость автомобиля заметно не выросла, зато в 2022 году был скачок сразу на 20%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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