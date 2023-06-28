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Транспорт

Расписание электричек на 5 пригородных направлениях изменится в выходные

Расписание электричек на 5 пригородных направлениях изменится в выходные

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Расписание электричек на пяти пригородных направлениях изменится в выходные

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Расписание электричек на пяти пригородных направлениях и на МЦД-1 изменится в выходные, 1–2 июля. Там обновляют инфраструктуру.

Изменения расписания коснутся Киевского, Белорусского, Савеловского, Ярославского и Горьковского направлений. Таким образом, 1 и 2 июля аэроэкспрессы в аэропорт Внуково отменят, в Шереметьево поезда будут отходить от Савеловского вокзала. Часть электричек будет курсировать по укороченным маршрутам либо без остановок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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